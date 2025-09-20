Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Govt Job: राजस्थान में 574 पदों पर होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू

Rajasthan College Education Jobs,: सेवा नियमों में बदलाव के बाद नई वैकेंसी, 19 अक्टूबर तक आवेदन का मौका-1 से 24 दिसंबर तक होगी परीक्षा, चयन लिखित व इंटरव्यू के जरिए।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 20, 2025

rpsc news
Photo- Patrika Network

RPSC Assistant Professor Recruitment: जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की नई शुरुआत कर दी है। अभ्यर्थी बीस सितम्बर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2025 तय की गई है।दरअसल, आयोग ने सेवा नियमों में हुए बदलाव के कारण पूर्व में निकाली गई भर्ती को रद्द कर दिया था।

हालांकि पदों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब उम्मीदवारों को नए सिरे से आवेदन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम 1 जुलाई 2025 तक होनी चाहिए। पिछली बार इस भर्ती में लगभग पौने दो लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।

इस बार परीक्षा 1 से 24 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी।कार्मिक विभाग द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर में कम से कम 36 प्रतिशत अंक और कुल मिलाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यह नियम सामान्य वर्ग पर लागू रहेगा, जबकि आरक्षित वर्ग को पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

Medical Colleges: राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में अब NRI विद्यार्थियों के लिए प्रवेश आसान, घटी सालाना 7 लाख रुपए फीस
जयपुर
Ambikapur Medical Collge

सूत्रों के मुताबिक, पिछली बार लिखित परीक्षा में कई ऐसे अभ्यर्थी भी चयनित हो गए थे जिनके अंक बेहद कम थे या माइनस में थे। अब इस स्थिति को रोकने के लिए आयोग को सख्त निर्देश दिए गए हैं।

इस प्रकार होगी भर्ती प्रक्रिया

भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए पूरी होगी। साथ ही, आयोग आवश्यकता पडऩे पर आंसर की के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपना सकेगा। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द उपलब्ध होगा।

ये भी पढ़ें

Exam New Date: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 4 भर्तियों की परीक्षा ति​थि बदली, जानें अब संशोधित तिथियां
जयपुर
RSSB New Guideline for direct Recruitment of Class IV Employees Strict Rules regarding Dress Code

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 03:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Govt Job: राजस्थान में 574 पदों पर होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.