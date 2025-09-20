Govt Job: राजस्थान में 574 पदों पर होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू

RPSC Assistant Professor Recruitment: जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की नई शुरुआत कर दी है। अभ्यर्थी बीस सितम्बर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2025 तय की गई है।दरअसल, आयोग ने सेवा नियमों में हुए बदलाव के कारण पूर्व में निकाली गई भर्ती को रद्द कर दिया था।
हालांकि पदों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब उम्मीदवारों को नए सिरे से आवेदन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम 1 जुलाई 2025 तक होनी चाहिए। पिछली बार इस भर्ती में लगभग पौने दो लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।
इस बार परीक्षा 1 से 24 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी।कार्मिक विभाग द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर में कम से कम 36 प्रतिशत अंक और कुल मिलाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यह नियम सामान्य वर्ग पर लागू रहेगा, जबकि आरक्षित वर्ग को पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक, पिछली बार लिखित परीक्षा में कई ऐसे अभ्यर्थी भी चयनित हो गए थे जिनके अंक बेहद कम थे या माइनस में थे। अब इस स्थिति को रोकने के लिए आयोग को सख्त निर्देश दिए गए हैं।
भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए पूरी होगी। साथ ही, आयोग आवश्यकता पडऩे पर आंसर की के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपना सकेगा। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द उपलब्ध होगा।