Govt Job: राजस्थान में 574 पदों पर होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू

RPSC Assistant Professor Recruitment: जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की नई शुरुआत कर दी है। अभ्यर्थी बीस सितम्बर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2025 तय की गई है।दरअसल, आयोग ने सेवा नियमों में हुए बदलाव के कारण पूर्व में निकाली गई भर्ती को रद्द कर दिया था।