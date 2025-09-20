Rajasthan Staff Selection Board: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आगामी भर्ती परीक्षाओं की नई तिथियां जारी कर दी हैं। बोर्ड द्वारा पहले घोषित समय-सारिणी में संशोधन करते हुए अब 4 प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की संशोधित तिथियां घोषित की गई हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं में आवश्यक कारणों से यह बदलाव किया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी देख सकते हैं।