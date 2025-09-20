Patrika LogoSwitch to English

Exam New Date: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 4 भर्तियों की परीक्षा ति​थि बदली, जानें अब संशोधित तिथियां

RSSB: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वार आयोजित कि जाने वाली 04 भर्तियों की संशोधित परीक्षा तिथि जारी

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 20, 2025

RSSB New Guideline for direct Recruitment of Class IV Employees Strict Rules regarding Dress Code
फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Staff Selection Board: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आगामी भर्ती परीक्षाओं की नई तिथियां जारी कर दी हैं। बोर्ड द्वारा पहले घोषित समय-सारिणी में संशोधन करते हुए अब 4 प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की संशोधित तिथियां घोषित की गई हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं में आवश्यक कारणों से यह बदलाव किया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी देख सकते हैं।

नई तिथियों के अनुसार

1. ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 2 नवंबर 2025 (रविवार) को होगा।

2. परिचालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 अब 6 नवंबर 2025 (गुरुवार) को आयोजित होगी।

3. संविदा आयूष अधिकारी (आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी) परीक्षा 2025 की तिथि 26 दिसंबर 2025 (शुक्रवार ) तय की गई है।

4. प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2025 अब 22 फरवरी 2026 (रविवार) को आयोजित होगी।

Published on:

20 Sept 2025 03:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Exam New Date: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 4 भर्तियों की परीक्षा ति​थि बदली, जानें अब संशोधित तिथियां

