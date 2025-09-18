Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rain Alert: राजस्थान में एक बार फिर बदला मौसम का रुख, इन जिलों में 22 सितंबर तक बरसात

Rain Forecast in Rajasthan: पूर्वी राजस्थान में मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना, मौसम विभाग का अलर्ट। पश्चिमी राजस्थान से मानसून विदा, लेकिन पूर्वी हिस्सों में अभी बरसेंगे बादल।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 18, 2025

Heavy rain alert in Rajasthan. Photo- Patrika

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान में मानसून के विदाई चरण के बावजूद बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के अनुसार उत्तर प्रदेश पर बने परिसंचरण तंत्र का असर राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। इसके चलते 18 से 22 सितंबर तक पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा, उदयपुर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।

विभाग ने बताया कि पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में अगले तीन से चार दिनों तक बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं बिजली चमकने के साथ बरसात हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज होगी और मौसम सुहावना बना रहेगा।

वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। विभाग का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों से मानसून की विदाई हो चुकी है, हालांकि पूर्वी राजस्थान में अभी अगले पांच से छह दिन बारिश का दौर जारी रह सकता है।

Published on:

18 Sept 2025 07:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rain Alert: राजस्थान में एक बार फिर बदला मौसम का रुख, इन जिलों में 22 सितंबर तक बरसात

