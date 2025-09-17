Rajasthan Monsoon: राजस्थान के कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में 18, 19,20 व 21 सितम्बर को बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल मौसम शुष्क ही बना रहेगा। बीते 24 घंटों में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान चूरू में 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं शाम 5 बजे तक किए गए अवलोकन के अनुसार हवा में आर्द्रता की मात्रा 40 से 85 प्रतिशत के बीच पाई गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल राज्य में मानसून की सक्रियता कम होने के चलते पश्चिमी हिस्सों में बारिश की संभावना न के बराबर है।