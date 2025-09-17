Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Monsoon: राजस्थान के कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में 18, 19,20 व 21 सितम्बर को बारिश की संभावना

Rajasthan monsoon update: राजस्थान में अगले दिनों रहेगा शुष्क मौसम, पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 17, 2025

rain alert imd
फाइल फोटो

Rajasthan weather: जयपुर। राजस्थान में आगामी दिनों में मौसम का मिजाज पश्चिम और पूर्वी इलाकों में अलग-अलग दिखाई देगा। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में अगले 3–4 दिनों तक बाद मेघ गर्जन के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज होने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल मौसम शुष्क ही बना रहेगा। बीते 24 घंटों में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान चूरू में 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं शाम 5 बजे तक किए गए अवलोकन के अनुसार हवा में आर्द्रता की मात्रा 40 से 85 प्रतिशत के बीच पाई गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल राज्य में मानसून की सक्रियता कम होने के चलते पश्चिमी हिस्सों में बारिश की संभावना न के बराबर है।

Updated on:

17 Sept 2025 10:04 pm

Published on:

17 Sept 2025 09:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Monsoon: राजस्थान के कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में 18, 19,20 व 21 सितम्बर को बारिश की संभावना

