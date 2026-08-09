स्कूल में रखवाया वाटर कूलर

जैतपुरा@ पत्रिका। अनंतपुरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में शनिवार को विद्यार्थियों के लिए आवास संस्था की ओर से वाटर कूलर समर्पित किया गया। प्रधानाध्यापक सोहन लाल जाट, बाबूलाल शर्मा, रामजी लाल जाट, नान्छीलाल शर्मा, गोपाल मीणा, ओमप्रकाश पंडित, कानाराम जाट, विमल बंदावला, रामबाबू शर्मा आदि ने भामाशाह पप्पूकुमार शर्मा का अभिनंदन किया गया। इसी प्रकार अनंतपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए एक टेबल मन्नी देवी ने प्रधानाचार्य राजेंद्र मन्नी काे सौंपी।
फोटो- ढण्ड स्थित राजकीय स्कूल में वाटर कूलर देते अतिथि।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग