औषधालय परिसर में लगाए पौधे

जालसू@पत्रिका. जालसू के राजकीय आयुर्वेद औषधालय के हर्बल गार्डन में औषधालय प्रभारी डॉ. यादराम प्रजापत के सान्निध्य में शनिवार को पौधा रोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रभारी डॉ. यादराम ने कहा कि हमें ऐसे पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमें दोहरा लाभ हो। इस अवसर पर प्रभारी डॉ. प्रजापत, राजेश सैनी, यूनानी चिकित्सालय के कम्पाउण्डर दिनेश चौधरी ने हर्बल गार्डन परिसर में लाल चंदन, सफेद चंदन, हारश्रृंगार ,बिल्वपत्र आदि के पौधे लगाए गए।
फोटो कैप्शन जालसू के आयुर्वेद चिकित्सालय में पौधे लगाते डॉक्टर व अन्य।
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