19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

सुरक्षा में चूकः सिंगर नाइट में अव्यवस्थाओं पर मांगा स्पष्टीकरण

इस अव्यवस्था ने महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Mukesh Sharma

Jan 19, 2026

Jaipur 52 CIs Transferred Police Commissioner Biju George Joseph instructed them to join immediately See list of who went where

फाइल फोटो पत्रिका

जयपुर. जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईईसी) सीतापुरा में 20 दिन पहले आयोजित एक सिंगर नाइट ने मनोरंजन के नाम पर सुरक्षा इंतजामों की भारी लापरवाही उजागर कर दी। जिस कार्यक्रम में लोगों को संगीत और खुशी के पल मिलने थे, वही कार्यक्रम सैकड़ों दर्शकों के लिए डर, अफरा-तफरी और असुरक्षा का कारण बन गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर (कानून व्यवस्था) राजीव पचार ने डीसीपी साउथ से स्पष्टीकरण तलब किया है।

जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम की अनुमति देते समय सुरक्षा प्रबंधों का कोई ठोस उल्लेख नहीं किया गया। न तो भीड़ नियंत्रण की योजना थी और न ही आपात स्थिति से निपटने का कोई स्पष्ट इंतजाम। सबसे गंभीर लापरवाही यह रही कि इमरजेंसी गेट, जो संकट के समय लोगों की जान बचाने का एकमात्र रास्ता होता है, आयोजकों ने वहां कुर्सियां लगाकर रास्ता ही बंद कर दिया। यह चूक किसी बड़े हादसे को न्योता देने जैसी थी।सुरक्षा पर सवाल

इस अव्यवस्था ने महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। भीड़ के बीच असुरक्षा का माहौल बना रहा और लोग भयभीत होकर बाहर निकलने की कोशिश करते रहे।बड़ी संख्या में मोबाइल चोरी

अराजकता का फायदा उठाते हुए जेबतराश भी सक्रिय हो गए। बड़ी संख्या में लोगों के मोबाइल फोन चोरी हो गए, जिससे पीड़ित दर्शकों की परेशानी और बढ़ गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 09:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सुरक्षा में चूकः सिंगर नाइट में अव्यवस्थाओं पर मांगा स्पष्टीकरण

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Literature Festival: हिंसा समय के साथ समाप्त नहीं होती, नई रूपों में आगे बढ़ती है – कैरोलिन

Jaipur Literature Festival
जयपुर

एमिशन ट्रेडिंग स्कीम लागू करने की तैयारी

खास खबर

Rain Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ, यहां बारिश का अलर्ट

rain alert
जयपुर

जयपुर में हिस्ट्रीशीटर ने किया फायर…युवक बचा…चचेरे भाई को लगी गोली

जयपुर

जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में 248 करोड़ से बिछाई जाएगी ड्रेनेज लाइन, जेडीए ने दी स्वीकृति

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.