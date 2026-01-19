सुरक्षा में चूकः सिंगर नाइट में अव्यवस्थाओं पर मांगा स्पष्टीकरण

फाइल फोटो पत्रिका
जयपुर. जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईईसी) सीतापुरा में 20 दिन पहले आयोजित एक सिंगर नाइट ने मनोरंजन के नाम पर सुरक्षा इंतजामों की भारी लापरवाही उजागर कर दी। जिस कार्यक्रम में लोगों को संगीत और खुशी के पल मिलने थे, वही कार्यक्रम सैकड़ों दर्शकों के लिए डर, अफरा-तफरी और असुरक्षा का कारण बन गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर (कानून व्यवस्था) राजीव पचार ने डीसीपी साउथ से स्पष्टीकरण तलब किया है।
जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम की अनुमति देते समय सुरक्षा प्रबंधों का कोई ठोस उल्लेख नहीं किया गया। न तो भीड़ नियंत्रण की योजना थी और न ही आपात स्थिति से निपटने का कोई स्पष्ट इंतजाम। सबसे गंभीर लापरवाही यह रही कि इमरजेंसी गेट, जो संकट के समय लोगों की जान बचाने का एकमात्र रास्ता होता है, आयोजकों ने वहां कुर्सियां लगाकर रास्ता ही बंद कर दिया। यह चूक किसी बड़े हादसे को न्योता देने जैसी थी।सुरक्षा पर सवाल
इस अव्यवस्था ने महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। भीड़ के बीच असुरक्षा का माहौल बना रहा और लोग भयभीत होकर बाहर निकलने की कोशिश करते रहे।बड़ी संख्या में मोबाइल चोरी
अराजकता का फायदा उठाते हुए जेबतराश भी सक्रिय हो गए। बड़ी संख्या में लोगों के मोबाइल फोन चोरी हो गए, जिससे पीड़ित दर्शकों की परेशानी और बढ़ गई।
