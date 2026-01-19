सुरक्षा में चूकः सिंगर नाइट में अव्यवस्थाओं पर मांगा स्पष्टीकरण

जयपुर. जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईईसी) सीतापुरा में 20 दिन पहले आयोजित एक सिंगर नाइट ने मनोरंजन के नाम पर सुरक्षा इंतजामों की भारी लापरवाही उजागर कर दी। जिस कार्यक्रम में लोगों को संगीत और खुशी के पल मिलने थे, वही कार्यक्रम सैकड़ों दर्शकों के लिए डर, अफरा-तफरी और असुरक्षा का कारण बन गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर (कानून व्यवस्था) राजीव पचार ने डीसीपी साउथ से स्पष्टीकरण तलब किया है।