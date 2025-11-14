Rajasthan High Court : एसआइ भर्ती-2021 के उम्र पार अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, राजस्थान हाईकोर्ट ने एकलपीठ के आदेश पर लगाई रोक

महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि एसआइ भर्ती-2021 में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने नई भर्ती में आयु सीमा में छूट के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन एकलपीठ ने आदेश में सरकार के जातीय समूहों की लॉबी के वोटों के कारण राजनीतिक दबाव में होने और इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग में युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता जताने की बात कही। हालांकि याचिका में किसी पक्ष ने इस संबंध में बहस नहीं की और न ही याचिका में इस तरह की प्रार्थना थी। इसके बावजूद एकलपीठ ने गंभीर टिप्पणियां की। सरकार ने आयु सीमा में अधिकतम तीन साल की छूट दे दी, नियमों में इससे अधिक छूट देने का प्रावधान नहीं है।