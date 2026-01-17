मौन से मिलता है मोक्ष का मार्ग, मौनी अमावस्या का शुभ संयोग रविवार को

जयपुर. विशेष योग संयोगों में माघी मौनी अमावस्या रविवार को रहेगी। देवकार्य, पितृकार्य के लिए दिनभर कई अनुष्ठान के साथ ही दान पुण्य का दौर जारी रहेगा। गलता, पुष्कर तीर्थ सहित अन्य तीर्थ स्थलों पर भक्त आस्था की डुबकी लगाएंगे। अलसुबह से बड़ी संख्या में शहरवासियों की भीड़ नजर आएगी। मौन रहकर अनुष्ठान में लीन के साथ ही आत्मबल को भी मजबूत करेंगे। गोशाला में दान पुण्य के साथ अन्य कार्यक्रम होंगे। ज्योतिषाचार्य पं.दामोदर प्रसाद शर्मा के मुताबिक स्कंद, पद्म और विष्णुधर्मोत्तर पुराण के मुताबिक इस दिन किए गए पुण्य कर्म से कई यज्ञ और कठिन तपस्या करने जितना शुभ फल मिलता है। धनु राशि में चंद्रमा और मकर राशि में चार ग्रहों का मिलन माघ मास की तपस्या को खास बनाएगा।