राजस्थान में दर्दनाशक, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, बीपी की 6 दवाइयां मिलीं अमानक, बेचने पर लगी रोक

दवाइयां। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने राजस्थान में दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभागीय जांच में छह दवाइयों के नमूने अमानक पाए गए हैं। इनमें दर्दनाशक, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल और ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने वाली दवाइयां शामिल हैं।
विभाग ने संबंधित बैचेज को तत्काल बाजार से हटाने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इन दवाओं के अन्य बैचों की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच करने को भी कहा गया है।
बैच: पीसीटी 25092, एक्सपायरी: 04/2027
निर्माता: विवेक फार्माकेम (इंडिया) लिमिटेड
कमी: डिजॉल्यूशन टेस्ट में आइपी मानकों पर खरी नहीं उतरी।
बैच: सीटी25035जी, एक्सपायरी: 04/2027
निर्माता: क्योरहेल्थ फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, सोलन (हिमाचल प्रदेश)
कमी: रंग आइपी मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया।
बैच: एसडी-1457, एक्सपायरी: जून 2027
निर्माता: सानो-सिटो थेरेप्यूटिक्स इंक., सोलन (हिमाचल प्रदेश)
कमी: एस्से और डिजॉल्यूशन दोनों परीक्षणों में असफल।
बैच: 1725-230, एक्सपायरी: 09/2027
निर्माता: जी लेबोरेट्रीज लिमिटेड, पोंटा साहिब
कमी: डिजॉल्यूशन टेस्ट में परिणाम शून्य पाया गया।
बैच: टी24 ॺ554 A, एक्सपायरी: 10/2026
निर्माता: बजाज फार्मुलेशन्स, हरिद्वार (उत्तराखंड)
कमी: रैमिप्रिल के एस्से में मानक अनुरूपता नहीं पाई गई।
बैच: जीवीडी0644, एक्सपायरी: 12/2026
निर्माता: वेद लाइफसेवर्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून (उत्तराखंड)
कमी: एस्से और डिजॉल्यूशन दोनों परीक्षणों में विफल।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग