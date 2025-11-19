राजस्थान में दर्दनाशक, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, बीपी की 6 दवाइयां मिलीं अमानक, बेचने पर लगी रोक

जयपुर। औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने राजस्थान में दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभागीय जांच में छह दवाइयों के नमूने अमानक पाए गए हैं। इनमें दर्दनाशक, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल और ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने वाली दवाइयां शामिल हैं।