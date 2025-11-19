Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान में दर्दनाशक, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, बीपी की 6 दवाइयां मिलीं अमानक, बेचने पर लगी रोक

Medicines Non-standard: विभागीय जांच में छह दवाइयों के नमूने अमानक पाए गए हैं। इनमें दर्दनाशक, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल और ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने वाली दवाइयां शामिल हैं।

जयपुर

Anil Prajapat

Nov 19, 2025

दवाइयां। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने राजस्थान में दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभागीय जांच में छह दवाइयों के नमूने अमानक पाए गए हैं। इनमें दर्दनाशक, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल और ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने वाली दवाइयां शामिल हैं।

विभाग ने संबंधित बैचेज को तत्काल बाजार से हटाने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इन दवाओं के अन्य बैचों की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच करने को भी कहा गया है।

1. पैरासिटामॉल टैबलेट आइपी 650 एमजी

    बैच: पीसीटी 25092, एक्सपायरी: 04/2027
    निर्माता: विवेक फार्माकेम (इंडिया) लिमिटेड
    कमी: डिजॉल्यूशन टेस्ट में आइपी मानकों पर खरी नहीं उतरी।

    2. सेफपोडोक्साइम प्रोक्सेटिल डिस्पर्सिबल टैबलेट्स (डीवी-सेफ-200)

      बैच: सीटी25035जी, एक्सपायरी: 04/2027
      निर्माता: क्योरहेल्थ फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, सोलन (हिमाचल प्रदेश)
      कमी: रंग आइपी मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया।

      3. रैमिप्रिल टैबलेट्स आईपी (रेमिनेक्स 2.5)

        बैच: एसडी-1457, एक्सपायरी: जून 2027
        निर्माता: सानो-सिटो थेरेप्यूटिक्स इंक., सोलन (हिमाचल प्रदेश)
        कमी: एस्से और डिजॉल्यूशन दोनों परीक्षणों में असफल।

        4. इट्राकोनाजोल कैप्सूल्स आइपी 100 एमजी

          बैच: 1725-230, एक्सपायरी: 09/2027
          निर्माता: जी लेबोरेट्रीज लिमिटेड, पोंटा साहिब
          कमी: डिजॉल्यूशन टेस्ट में परिणाम शून्य पाया गया।

          5. रैमिप्रिल-मेटोप्रोलोल सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स (रेमरिल-एम 25/25)

            बैच: टी24 ॺ554 A, एक्सपायरी: 10/2026
            निर्माता: बजाज फार्मुलेशन्स, हरिद्वार (उत्तराखंड)
            कमी: रैमिप्रिल के एस्से में मानक अनुरूपता नहीं पाई गई।

            6. रैमिप्रिल टैबलेट्स आइपी 2.5 एमजी (केडप्रिल 2.5)

              बैच: जीवीडी0644, एक्सपायरी: 12/2026
              निर्माता: वेद लाइफसेवर्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून (उत्तराखंड)
              कमी: एस्से और डिजॉल्यूशन दोनों परीक्षणों में विफल।

              Published on:

              19 Nov 2025 09:30 am

              राजस्थान में दर्दनाशक, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, बीपी की 6 दवाइयां मिलीं अमानक, बेचने पर लगी रोक

