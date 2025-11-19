Rajasthan Politics: हम चाहते तो अंता चुनाव जेब में होता वाले भाजपा प्रभारी के बयान पर हनुमान बेनीवाल का तीखा पलटवार

जयपुर। सांसद हनुमान बेनीवाल ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें वे यह कह रहे हैं कि हम चाहते तो अंता चुनाव हमारी जेब में होता। बेनीवाल ने अग्रवाल के इस बयान पर निर्वाचन आयोग और राज्य के निर्वाचन विभाग से स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की है।