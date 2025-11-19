Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Politics: हम चाहते तो अंता चुनाव जेब में होता वाले भाजपा प्रभारी के बयान पर हनुमान बेनीवाल का तीखा पलटवार

Hanuman Beniwal: सांसद हनुमान बेनीवाल ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें वे यह कह रहे हैं कि हम चाहते तो अंता चुनाव हमारी जेब में होता।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Nov 19, 2025

जयपुर। सांसद हनुमान बेनीवाल ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें वे यह कह रहे हैं कि हम चाहते तो अंता चुनाव हमारी जेब में होता। बेनीवाल ने अग्रवाल के इस बयान पर निर्वाचन आयोग और राज्य के निर्वाचन विभाग से स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की है।

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि इस बयान के माध्यम से अग्रवाल ने निर्वाचन आयोग को अप्रत्यक्ष रूप से अपनी पार्टी के अधीन बताने का प्रयास किया है।

राधामोहन दास अग्रवाल ने दिया था ये बयान

भाजपा प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने मंगलवार को कहा था कि अंता चुनाव परिणाम कांग्रेस के उन तमाम आरोपों पर बड़ा झन्नाटेदार तमाचा है, जिसमें वह भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाती रही है। यदि हम चुनाव को नियंत्रित करना चाहते तो चुनाव हमारी जेब में होता।

उन्होंने कहा था कि हम (भाजपा) बहुत चुनाव जीतते हैं, एक-आध चुनाव कभी-कभी कांग्रेस को जिताते रहेंगे तो वे भी जिंदा रहेंगे। उप चुनाव में मेरा कोई काम नहीं था। अकेला एक उपचुनाव था, यहां पूरी ताकत से पार्टी लगी हुई थी। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव देख रहे थे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: अरब सागर से जुड़ेगा राजस्थान, इस जिले में बनेगा इनलैंड पोर्ट; हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार
जयपुर
Arabian-Sea

Published on:

19 Nov 2025 09:08 am

