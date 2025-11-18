Student Welfare: छात्रों को मिलेगा स्वच्छ व पौष्टिक भोजन, कैंटीन व्यवस्था के लिए नए निर्देश लागू

Medical Colleges: जयपुर. राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों की कैंटीन एवं मेस सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 12-सूत्रीय दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के साथ प्रदेश के 20 हजार से अधिक मेडिकल छात्रों को किफायती, स्वच्छ, पौष्टिक और छात्र-हितैषी भोजन उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

शासन सचिव अम्बरीष कुमार के अनुसार, ये दिशा-निर्देश जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर सहित सभी जिलों के मेडिकल कॉलेजों को लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत हर कैंपस में तत्काल मेस एवं कैंटीन व्यवस्था स्थापित करना अनिवार्य किया गया है।