तेज रफ्तार एसयूवी ने किशोरी को कुचला, मौत

पुलिस ने बताया कि अनाया मंगलवार सुबह करीब 6.30 बजे अपनी सहेली के साथ शांति बाग हनुमान मंदिर के सामने दौड़ लगाने पहुंची थी। सहेली पीछे रह गई, जिस पर अनाया सड़क किनारे खड़े होकर उसका इंतजार कर रही थी। इसी दौरान अजमेर रोड की ओर से तेज गति से आ रही एसयूवी ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल अनाया को स्थानीय लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।