जयपुर में द्रव्यवती नदी के दोनों किनारे होगा सुनियोजित विकास, कॉलोनियों को जोड़ेंगे नए कलवर्ट

जेडीसी ने कहा कि द्रव्यवती नदी के दोनों ओर जेडीए की जो रिक्त भूमि है, उसका विधिक परीक्षण कर योजनाबद्ध तरीके से सदुपयोग किया जाए। इस भूमि पर मैरिज गार्डन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जोन (बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट सहित) और अन्य जनसुविधाओं के विकास के विकल्प तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। इससे एक ओर जहां अतिक्रमण पर रोक लगेगी और दूसरी ओर आमजन को सुविधाएं मिलेंगी और जेडीए के लिए राजस्व अर्जन के अवसर भी बढ़ेंगे।