टाइटन शूट्स एयर गन प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत

वेलूर. अड़कम्बारै मार्ग स्थित तूतीपेट में बुधवार को स्कूली बच्चों और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए टाइटन शूट्स एयर गन प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि एएसपी बी. एस. धनुष कुमार ने फीता काटकर केंद्र का उद्घाटन किया और इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि एयर गन स्पोर्ट्स युवाओं में अनुशासन, ध्यान और खेल भावना को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर इस तरह की खेल गतिविधियाँ जिले में नई ऊर्जा का संचार करेंगी और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

इस अवसर पर पुलिस निरीक्षक नागराजन, राजन बाबू, प्रशिक्षण केंद्र के मालिक हरिराज नेताजी, प्रशिक्षक सौंदराजन योगराज, बालासुंदरी मोहनराज और साई प्रशांत सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।