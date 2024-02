जयपुर में सिर्फ 29 रुपए प्रति किलो मिलेगा चावल, जानें कहां से खरीद सकते हैं

उल्लेखनीय है पिछले एक साल में चावल की कीमतें खुदरा बाजार में 14.5 फीसदी और थोक बाजार में 15.5 फीसदी बढ़ी हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम 10 किलो ही चावल दिए जाएंगे। चावल को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए भी बेचने पर विचार कर रही है सरकार। वहीं, सरकार पहले से ही आटा 27.50 रुपए प्रति किलोग्राम और दाल (चना) 60 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेच रही है।

Government To Sell Rice At Rs 29 per KG In Jaipur : जनता को महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बेहद सस्ते दाम पर बेहतरीन क्वालिटी के चावलों को बाजार में उतारा है। खुदरा बाजार में सरकार 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल को बेचना शुरू कर दिया है। जयपुर में इन चावलों की बिक्री की शुरुआत 22 गौदाम स्थित नेहरू सहकार भवन से शुरू कर दी गई है। इसके अलावा इन चावलों की बिक्री राजधानी के विभिन्न इलाकों में वैन के जरिए बुधवार से की जाएगी। केंद्र सरकार के इस कदम से चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। चावल 5 और 10 किलो के पैक में उपलब्ध हैं।