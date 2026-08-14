स्वर्ण पदक विजेता अरुंधति का बालिका छात्रावास में अभिनंदन

मालपुरा. कॉमनवेल्थ गेम्स-2026 में 70 किलोग्राम भारवर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश और क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का बुधवार देर शाम जाट सेवा समिति की ओर से ग्रामीण बालिका छात्रावास में भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। पूर्व आदर्श सैनिक कल्याण संस्थान की ओर से भी अरुंधति का विशेष अभिनंदन किया गया। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करना जरूरी है। परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों, निरंतर मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इस दौरान संरक्षक किशनलाल फगोडिया और अध्यक्ष मोतीलाल समेत अन्य मौजूद थ।