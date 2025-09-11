Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

व्यापारी की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लूटी सोने की चेन

जयपुर. मुहाना थाना इलाके में हनुमान विहार इस्कॉन रोड पर मंगलवार रात तीन बदमाशों ने व्यापारी की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर उसके गले से सोने की चेन लूट ली।

जयपुर

Lalit Tiwari

Sep 11, 2025

जयपुर. मुहाना मंडी थाना इलाके में हनुमान विहार इस्कॉन रोड पर मंगलवार रात तीन बदमाशों ने व्यापारी की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर उसके गले से सोने की चेन लूट ली। जब व्यापारी ने साहस दिखाते हुए बदमाश का गिरेबान पकड़ लिया तो दूसरे बदमाश ने दुबारा मिर्च पाउडर डालकर उसे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। विरोध करने पर बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से व्यापारी पर चार से पांच राउंड फायरिंग की। गनीमत रही कि कोई गोली व्यापारी को नहीं लगी। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस के खोल बरामद किए हैं। पास के सीसीटीवी फुटेज में तीन संदिग्ध युवक वारदात के पहले और बाद में आते जाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अब फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान में जुटी है।पुलिस ने बताया कि विजय पथ मानसरोवर निवासी नरेन्द्र कुमार भगतानी (55) की मानसरोवर में हार्डवेयर की दुकान है। रात करीब दस बजे वह विजयपथ से रतन सागर कॉलोनी में रहने वाले भाई के यहां जा रहे थे। हनुमान विहार इस्कॉन रोड स्थित गली के कट पर पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद तीन बदमाशों ने घात लगाकर हमला कर दिया। एक बदमाश बाइक पर बैठा रहा जबकि दो बदमाश वारदात को अंजाम देते रहे।

चेन तोड़ी तो पकड़ लिया बदमाश का गिरेबाननरेन्द्र ने बताया कि बदमाश जब चेन तोड़ रहे थे तो उन्होंने एक बदमाश का गिरेबान पकड़ लिया। उसने छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। इस पर दूसरे बदमाश ने उनके दो बार लात मारकर आंखों में मिर्च पाडउर डाल दिया। इसके बाद बदमाश को छोड़ दिया। फायरिंग के डर से चिल्लाने पर भी लोग मदद को नहीं पहुंचे।

11 Sept 2025 11:50 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / व्यापारी की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लूटी सोने की चेन

