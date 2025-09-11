व्यापारी की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लूटी सोने की चेन

जयपुर. मुहाना मंडी थाना इलाके में हनुमान विहार इस्कॉन रोड पर मंगलवार रात तीन बदमाशों ने व्यापारी की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर उसके गले से सोने की चेन लूट ली। जब व्यापारी ने साहस दिखाते हुए बदमाश का गिरेबान पकड़ लिया तो दूसरे बदमाश ने दुबारा मिर्च पाउडर डालकर उसे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। विरोध करने पर बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से व्यापारी पर चार से पांच राउंड फायरिंग की। गनीमत रही कि कोई गोली व्यापारी को नहीं लगी। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस के खोल बरामद किए हैं। पास के सीसीटीवी फुटेज में तीन संदिग्ध युवक वारदात के पहले और बाद में आते जाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अब फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान में जुटी है।पुलिस ने बताया कि विजय पथ मानसरोवर निवासी नरेन्द्र कुमार भगतानी (55) की मानसरोवर में हार्डवेयर की दुकान है। रात करीब दस बजे वह विजयपथ से रतन सागर कॉलोनी में रहने वाले भाई के यहां जा रहे थे। हनुमान विहार इस्कॉन रोड स्थित गली के कट पर पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद तीन बदमाशों ने घात लगाकर हमला कर दिया। एक बदमाश बाइक पर बैठा रहा जबकि दो बदमाश वारदात को अंजाम देते रहे।