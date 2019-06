Accident In Jaipur: ट्रेलर में घुसी कार, हादसे में मां-बेटी व एक अन्य महिला की हुई दर्दनाक मौत, दो घायल

जयपुर

एक्सप्रेस हाईवे पर बिलोंची पुलिया के निकट रविवार सुबह करीब साढ़े दस बजे एक कार के ट्रेलर में ( road accident in rajasthan ) घुस जाने से मां-बेटी व पड़ोस की अन्य महिला समेत तीन महिलाओं की ( Three women die in road accident ) दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक व अन्य एक बालक घायल हो गया।

यह है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक मृतक महिलाएं एक ही परिवार की हैं तथा दौलतपुरा गांव की निवासी हैं। दौलतपुरा चौकी प्रभारी बिशन सिंह ने बताया कि दौलतपुरा निवासी अशोक शर्मा की पत्नी संतोष शर्मा, बेटी पूजा शर्मा, बेटा भारत शर्मा ( 20 वर्ष ) दोयता भाविक ( 3 वर्ष ) तथा एक अन्य पड़ोसी महिला मधु शर्मा कार से मनोहरपुर जा रहे थे। इस दौरान बिलोंची के पास इनकी कार सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में ( road accident in jaipur ) घुस गई। जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान इसमें सवार संतोष शर्मा, मधु शर्मा तथा पूजा शर्मा ने दम तोड़ दिया। जबकि भारत शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोयता भाविक को हल्की चोटें आई।

तीन मौतों से में शोक की लहर

हादसे में मरने वालों के शवों तथा घायलों को 108 एंबुलेंस तथा हाईवे एम्बुलेंस की सहायता से कांवटिया तथा सवाई मानसिंह अस्पताल ( SMS ) पहुंचाया गया। पुलिस ने दोपहर बाद पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया। एक साथ हुई तीन मौतों से ( Jaipur News ) इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

