यूजीसी का नया एकेडमिक कैलेंडर जारी,एक अक्टूबर से नया सेशन

जयपुर, 17 जुलाई

राजस्थान विश्वविद्यालय (Rajasthan university) सहित देश भर के विश्वविद्यालयों (Universities) को शैक्षणिक सत्र 2021-22 (Academic Session 2021-22) के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में 30 सितंबर से पहले नामांकन प्रक्रिया पूरी करनी होगी और शैक्षणिक सत्र 1 अक्टूबर से शुरू करना होगा। यह निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) की ओर से जारी किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) ने राजस्थान सहित देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए एग्‍जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर की गाइडलाइंस (Guidelines for Examination and Academic Calendar) जारी कर दी है। जिसके मुताबिक कोविड के कारण इस साल एकेडमिक सेशन (Academic Session) लेट हो गया है और परीक्षा भी समय पर नहीं हो सकी हैं, ऐसे में पूरे सेशन को रेगुलेट करने के दिशा निर्देश विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 (Academic Session 2021-22) के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों (first year courses) में 30 सितंबर से पहले नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और शैक्षणिक सत्र 1 अक्टूबर से शुरू कर दिया जाए।

यूजीसी (UGC) ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि पूर्व में जारी दिशा निर्देश 2020-21 सत्र पर लागू होंगे। इसके तहत फाइनल ईयर/टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं (Final year/terminal semester examinations) 31 अगस्त 2021 तक अनिवार्य रूप से पूरी करनी होंगी। आयोग ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल (covid protocol) के तहत ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड (offline or online mode) में ऐसी परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं। बीच के सेमेस्टर या ईयर के लिए 2020 की गाइडलाइंस की तरह आंतरिक मूल्यांकन (internal assessment) के आधार पर ही माक्र्स देने की बात यूजीसी ने नई गाइडलाइंस में भी कही गई है।

नए एडमिशन को लेकर भी दिए निर्देश

नए एडमिशन को लेकर भी यूजीसी ने निर्देश दिए हैं जिसके मुताबिक 2021 में अंडर ग्रेजुएट्स के एडमिशन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा गया है। इसके तहत एडमिशन की शुरुआत सीबीएसई, आईसीएसई, और दूसरे स्टेट बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट जारी होने के बाद यानी 1 अगस्त से की जाएगी। नया एकेडमिक सेशन 1 अक्टूबर 2021 से शुरू होगा। यूजीसी ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है, 'उच्च शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया सीबीएसई और आईसीएसई और राज्य बोर्डों द्वारा परिणाम घोषित होने के बाद ही शुरू हों। म्मीद है कि 31 जुलाई तक सभी स्कूल बोर्ड कक्षा/ग्रेड.12 परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर देंगे।Ó सभी विश्वविद्यालयों को एडमिशन प्रोसेस 30 सितंबर 2021 तक खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। खाली सीटें भरने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। यदि किसी कारण से 12वीं के किसी बोर्ड का रिजल्ट देरी से आता है तो नया सेशन 18 अक्टूबर से शुरू किया जा सकता है।

यह निर्देश भी किए हैं जारी

: यूजीसी ने यह भी कहा है कि कोविड के कारण वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए कोई भी विश्वविद्यालय, कैंसिलेशन फीस नहीं लेगा। अगर 31 अक्टूबर तक कोई छात्र अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहेगा तो करा सकता है।

: अगर कोई छात्र 31 दिसंबर तक अपना एडमिशन वापस लेता है या कैंसिल कराता है तो भी यूनिवर्सिटी अधिकतम 1000 रुपए प्रोसेसिंग फीस के रूप में ही काट सकेगी।

: यूजीसी ने पढ़ाई के तरीके को संबंधित राज्य में जारी दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल पर छोड़ दिया था। अब भी पढ़ाई इसी तरह जारी रहेगी। यूजीसी ने कहा कि कोविड के हालात को देखते हुए सभी संस्थान 1 अक्टूबर 2021 से 31 जुलाई 2022 के दौरान केंद्र व राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। यानी पढ़ाई ऑनलाइन चलेगी या ऑफलाइन यह राज्य अपने स्तर पर ले सकेंगे निर्णय।

फैक्ट फाइल

एडमिशन प्रोसेस एक अगस्त से होगा शुरू

30 सितंबर तक पूरा करना होगा एडमिशन प्रोसेस

क्वालिफाइंग परीक्षा के डॉक्यूमेंट्स 31 दिसंबर तक होंगे स्वीकार

12वीं के रिजल्ट में देरी तो 18 अक्टूबर तक शुरू कर सकेंगे नया सेशन

बची सीटों पर 31 अक्टूबर तक मिलेगा एडमिशन

31 अक्टूबर तक एडमिशन कैंसिल करवाने पर नहीं देनी होगी कैंसिलेशन फीस

31 दिसंबर तक एडमिशन कैंसिल करवाने पर एक हजार रुपए कैंसिलेशन फीस होगी देनी