SMS Hospital: लिवर ट्रांसप्लांट के बाद मिली नई जिंदगी, 18 साल के ब्रेन डेड युवक ने 47 साल के मरीज को दी नई सांसें

हेपेटो-पैंक्रियाटो-बिलियरी सर्जरी विभाग (एचबीपीएस) के विभागाध्यक्ष डॉ. दिनेश भारती के अनुसार, मरीज कैलाश लंबे समय से लिवर की बीमारी से पीड़ित थे। उन्हें पेट में पानी भरना, हाथ-पैरों में सूजन, पीलिया जैसी समस्याएं थीं। पिछले दो वर्षों से वे इस समस्या से जूझ रहे थे और पिछले दस महीनों से उन्हें तत्काल लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता थी।