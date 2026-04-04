SI भर्ती एग्जाम में बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगी एंट्री, 3 डॉक्यूमेंट ले जाने जरूरी, सेंटर पर होगी वीडियोग्राफी, लगेंगे जैमर, जानें निर्देश

RPSC SI Recruitment Exam: राजस्थान में 5 और 6 अप्रेल को होने वाली उप निरीक्षक (SI) भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। इस परीक्षा में करीब 7.70 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए इस बार विशेष निगरानी रखी जाएगी। पेपर लीक और नकल के मामलों को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने 26 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है।