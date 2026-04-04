Rajasthan Politics : ‘अटकाना और लटकाना ही BJP की नीति’, जानें किस प्रोजेक्ट के ठप होने पर बिफरे अशोक गहलोत?

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को अपनी सीरीज 'इंतजारशास्त्र' का 'चैप्टर-13' जारी किया। इस बार उन्होंने सीधे तौर पर जोधपुर की जनता से जुड़े मल्टी-लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट की अनदेखी का मुद्दा उठाया है। गहलोत का आरोप है कि भाजपा सरकार की 'अटकाने और लटकाने' की नीति के कारण शहर की एक महत्वपूर्ण सुविधा आज धूल फांक रही है।