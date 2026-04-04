Rajasthan Politics : ‘अटकाना और लटकाना ही BJP की नीति’, जानें किस प्रोजेक्ट के ठप होने पर बिफरे अशोक गहलोत?

ashok gehlot bhajan lal
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को अपनी सीरीज 'इंतजारशास्त्र' का 'चैप्टर-13' जारी किया। इस बार उन्होंने सीधे तौर पर जोधपुर की जनता से जुड़े मल्टी-लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट की अनदेखी का मुद्दा उठाया है। गहलोत का आरोप है कि भाजपा सरकार की 'अटकाने और लटकाने' की नीति के कारण शहर की एक महत्वपूर्ण सुविधा आज धूल फांक रही है।
अशोक गहलोत ने अपने पोस्ट में इस प्रोजेक्ट की पूरी टाइमलाइन साझा करते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जोधपुर की 'नई सड़क' पर जिस पार्किंग का काम सालों पहले पूरा हो जाना चाहिए था, वह आज केवल सरकार की अदूरदर्शिता के कारण लटका हुआ है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2022 में उनकी सरकार ने फिर से इस पर तेजी से काम शुरू किया था।
इस प्रोजेक्ट के रुकने का असर केवल पार्किंग तक सीमित नहीं है। गहलोत ने खुलासा किया कि बजट की कमी बताकर पुलिस कंट्रोल रूम का निर्माण कार्य भी रोक दिया गया है। इससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था के प्रबंधन पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं।
गहलोत ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार से पूछा, "क्या जोधपुर की जनता का हक मारना ही भाजपा का असली एजेंडा है?" उन्होंने कहा कि जनता के संसाधनों की इस तरह बर्बादी और विकास कार्यों को राजनीतिक द्वेष के कारण रोकना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले 'इंतज़ार शास्त्र' सीरीज़ शुरू की थी। इसमें लगभग हर दिन सरकार को घेरने और उसपर दबाव बनाने पर काम हो रहा है। गहलोत एक नया चैप्टर जारी करके पूर्ववर्ती सरकार के दौरान के वर्तमान सरकार में लंबित प्रोजेक्ट्स पर अपनी बात सरकार और जनता तक पहुंचा रहे हैं।
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