आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन-शिक्षा विभाग में 6 जिलों में तबादले निरस्त

जयपुर, 18 अगस्त

राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को एक आदेश जारी कर शिक्षा विभाग (Education department) की ओर से प्रदेश के छह जिलों में किए गए तबादले निरस्त (transfer canceled)कर दिए हैं। यह वह जिले हैं जहां जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव (Election of members of Zilla Parishad and Panchayat Samiti) होने हैं जिसके कारण यहां आदर्श आचार संहिता लागू है। आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी चित्रा गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग में 13 और 14 अगस्त की तारीख को तकरीबन 2994 अधिकारियों और कार्मिकों के तबादले किए गए हैं। प्रदेश के छह जिले जयपुर, जोधपुर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही में वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू हैं। आचार संहित के प्रभावी रहते हुए भी इन जिलों में तबादले किए गए हैं, जबकि इस संबंध में आयोग से विभाग ने कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आयोग ने यह भी का कि जयपुर, जोधपुर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही इन छह जिलों से अन्य जिलों में तबादले किए गए, अन्य जिलों से इन छह जिलों में तबादले किए गए, इन छह जिलों में परस्पर तबादले किए साथ ही इन छह जिलों में से किसी एक ही जिले के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादले किए जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आयोग ने विभाग को यह भी निर्देश दिए कि इन छह जिलों में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहते आयोग की पूर्व अनुमति के बिना ऐसे कोई तबादले नहीं किए जाएं। गौरतलब है कि जयपुर, जोधपुर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होने हैं। तीन चरणों में कराए जा रहे इस चुनाव में प्रथम चरण का मतदान 26 अगस्त को होगा। दूसरे चरण के लिए 29 अगस्त और तीसरे व आखिरी चरण के लिए 1 सितंबर को वोट डाले जाएंगे।