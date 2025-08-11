11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

टोल नाकों पर तोडफ़ोड़ और मारपीट प्रकरण में दो हिस्ट्रीशीटर समेत 3 जने गिरफ्तार

सीमावर्ती जिले के लाणेला और पारेवर टोल नाकों पर गत दिनों तोडफ़ोड़ कर कार्मिकों के साथ मारपीट करने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 11, 2025

सीमावर्ती जिले के लाणेला और पारेवर टोल नाकों पर गत दिनों तोडफ़ोड़ कर कार्मिकों के साथ मारपीट करने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 हिस्ट्रीशीटर शामिल हैं। मामले में विस्तृत अनुसंधान जारी है। गौरतलब है कि इस संबंध में टोलकर्मी रंजीत कुमार ने जैसलमेर के पुलिस थाना सदर में रिपोर्ट पेश की। जिसमें बताया गया कि 9 अगस्त रात करीब 1 बजे सिल्वर कलर के पिकअप ट्रक में सवार तीन जने अजयपालसिंह पुत्र प्रयागसिंह निवासी सेलता, गैनाराम पुत्र अर्जुनराम भील निवासी भैरवा व द्वारकाराम पुत्र अर्जुनराम निवासी मांगलियावास, सम आए और आते ही लाठी, लोहे की रोड, धारदार तलवार से टोल कर्मचारियों पर जानलेवा हमला कर दो बूथ सिस्टम में लगे कम्प्यूटर, कैमरे, सर्वर, प्रिन्टर, यूपीएस, कीबोर्ड तोड़-फोड़ दिए और बूथ में कार्मिक हिमांशु, शुभम व सुपरवाइजर लोकेन्द्रसिंह के साथ मारपीट कर बूथ से कुल 8430 रुपए लूट कर ले गए। उन्होंने लौटते समय सायरन, सायरन की लाइट, बूम बेरियर, फॉक्स लाइट भी तोड़ दी। इस मामले में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

पीछा कर आरोपियों को पकड़ा

प्रकरण की गंभीरता के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशानुसार एएसपी कैलाशदान जुगतावत व सीओ रूपसिंह इंदा ने घटनास्थल का जायजा लिया और बदमाशों की अविलम्ब दस्तयाबी के लिए विभिन्न पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों को लगाया गया। जब टोल प्लाजा पर तोडफ़ोड़ करने वालों के संदिग्ध वाहन के आगमन की सूचना मिली तो उनका लगातार पीछा कर रूट के सभी थानाधिकारियों को नाकाबंदी करवाकर वाहन का लगातार पीछा कर अजयपालसिंह, गेनाराम व द्वारकाराम को दस्तयाब कर बाद में गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया गया। उनसे विस्तृत पूछताछ व अनुसंधान जारी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 09:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / टोल नाकों पर तोडफ़ोड़ और मारपीट प्रकरण में दो हिस्ट्रीशीटर समेत 3 जने गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.