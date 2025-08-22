Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, बचाने पहुंचे पुलिसकर्मी पिता भी झुलसे

स्थानीय पुलिस लाइन बस्ती में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। उसे बचाने का प्रयास करने गए उसके पिता भी करंट से झुलस गए।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 22, 2025

स्थानीय पुलिस लाइन बस्ती में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। उसे बचाने का प्रयास करने गए उसके पिता भी करंट से झुलस गए। आस-पड़ोस के लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां 22 वर्षीय अजयपाल सिंह को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया जबकि पुलिसकर्मी पिता नरपतसिंह का उपचार किया गया। यह हादसा घर की छत पर पानी की निकासी का प्रयास करने के दौरान वहां से गुजर रही विद्युत लाइन के छूने से हुआ। बताया जाता है कि गुरुवार शाम को शहर में हुई बरसात के चलते नरपत सिंह के घर की छत पर पानी जमा हो गया था। नरपत सिंह के बेटे अजयपाल सिंह ने पानी की निकासी के लिए लोहे की छड़ थामी हुई थी। वह छड़ लाइन से टकरा गई और अजयपाल उससे चिपट गया। करंट की चपेट में आने से वह बुरी तरह झुलस गया। चीख सुनकर नरपत सिंह बचाने के लिए दौड़े, लेकिन उन्हें भी करंट का झटका लगा। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और दोनों को तार से अलग किया। अजयपाल के शव का जवाहिर चिकित्सालय की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। अजयपाल अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। इस घटना से पुलिस महकमे सहित उनके घर के आसपास की बस्ती में शोक की लहर दौड़ गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 08:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, बचाने पहुंचे पुलिसकर्मी पिता भी झुलसे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.