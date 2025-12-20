फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ कॉलेज में लगाया ताला

छात्राओं ने विश्वविद्यालय के कुलपति और प्राचार्य के नाम ज्ञापन सौंप कर बढ़ाए गए परीक्षा शुल्क को तत्काल वापस लेने की मांग की। छात्राओं ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा शुल्क को 1300 से बढ़ा कर 3500 रुपए कर दिया गया है। हर सेमेस्टर में शुल्क में बढ़ोतरी की जा रही है। उनका कहना था कि अधिकांश छात्राएं निम्र मध्यम और गरीब परिवारों से आती हैं, जो इतना भारी शुल्क भरने में सक्षम नहीं हैं। अगर शुल्क कम नहीं किया गया तो कई छात्राओं को अपनी पढ़ाई बीच में छोडऩी पड़ सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि शुल्क वृद्धि वापस नहीं ली गई तो वे भूख हड़ताल जैसा कदम उठाने पर मजबूर होंगी। बाद में कॉलेज प्राचार्य ने छात्राओं से बातचीत की और बताया कि उनकी मांगों से संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया गया है।