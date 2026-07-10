Jaisalmer: जैसलमेर में बछड़े का कटा सिर मिलने से लोगों में आक्रोश, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जताई नाराजगी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसलमेर में एयरफोर्स चौराहे के पास कुछ कुत्ते किसी अवशेष को नोच रहे थे। जब वहां से गुजर रहे लोगों ने ध्यान से पास जाकर देखा तो गोवंश के बछड़े का कटा हुआ सिर पड़ा मिला। ये दृश्य देखकर लोगों में नाराजगी फैल गई। घटना की सूचना आसपास के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में भी तेजी से फैल गईजिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने भीड़ को संभाला और शांति बनाए रखने की अपील की साथ ही मौके से भी जुटाए।