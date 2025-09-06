राजस्थान में कोर्ट का बड़ा फैसला: दिनाराम हत्याकांड में 5 दोषियों को उम्रकैद, सामने आया चौंकाने वाला सच



राज्य की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक समंदर सिंह राठौर ने बताया कि कोर्ट ने तीन पुरुष और दो महिलाओं को दोषी पाते हुए यह सजा दी। मामला 10 मई 2022 का है, जब भवरूराम ने नाचना थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भाई दिनाराम अचानक गायब हो गया है। परिवार ने शक जताया कि दिनाराम का संबंध ओमप्रकाश की पत्नी धन्नी से था। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की।