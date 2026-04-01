पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने जारी किया आदेश- किरायेदार सत्यापन अनिवार्य

पुलिस अधीक्षक की ओर से जैसलमेर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र को कुल 30 अलग-अलग बीट क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। सभी में बीट कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। जारी की गई सूची में बीट कांस्टेबलों के मोबाइल नम्बर भी शामिल किए गए हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जैसलमेर शहर के दासोती पाड़ा में 3 युवकों ने एक घर में घुस कर महिला को बंधक बना कर लाखों रुपए के जेवरात व नगद राशि लूट ली थी। उन्हें पकड़े जाने के बाद खुलासा हुआ कि उसी घर में पिछले कई वर्षों से काम करने वाली महिला इसके पीछे मुख्य रूप से शामिल थी। उस महिला ने अपने पार्टनर के साथ मिलकर सारी साजिश रची और 3 अन्य लोगों को लूट के लिए बाहर से बुलाया था। उसके बाद से घरेलू नौकरों सहित किरायेदार आदि के पुलिस सत्यापन का मुद्दा प्रमुखता से चर्चा में आया। जिस पर कदम बढ़ाते हुए पुलिस अधीक्षक ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।