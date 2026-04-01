तपते अप्रेल में पोकरण जल संकट गहराया, ग्रामीण क्षेत्रों में हालात चिंताजनक

राज्य सरकार की ओर से संचालित मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र कृषकों को 6वीं किस्त हस्तांतरित की जाएगी। उक्त सहायता राशि प्रतिवर्ष 3000 रुपये की होती है, जो तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में 1000 रुपए प्रति किस्त के रूप में प्रदान की जाती है। स्टेट नोडल ऑफिसर -पीएम किसान एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार, योजना की छठी किस्त का राज्य स्तरीय हस्तांतरण कार्यक्रम बुधवार को ओसिया, जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल प्रदेश के लाखों किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपये की राशि हस्तांतरित करेंगे। आयोजन को व्यापक स्तर पर मनाने के लिए राज्य स्तरीय समारोह के साथ-साथ सभी जिला मुख्यालयों, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।