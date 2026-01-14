बीएड इंटर्नशिपअवधि में वेतन कटौती… शिक्षक वर्ग में मुखर हो रहे विरोध के स्वर

बीएड इंटर्नशिप अवधि के दौरान अध्यापक लेवल प्रथम के वेतन में की गई कटौती से प्रदेश के शिक्षक वर्ग में विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। अध्यापक लेवल- प्रथम ने इसको अन्यायपूर्ण, अव्यावहारिक, शिक्षक विरोधी और मानवीय संवेदनाओं के विरुद्ध बताया है। उनका कहना है कि इसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि डीएलएड योग्यताधारी अध्यापक लेवल प्रथम उच्च अध्ययन के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों से पत्राचार के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम करते हैं। इस दौरान उनकी सीमित अवधि की इंटर्नशिप उनके स्वयं के विद्यालय या नजदीकी राजकीय विद्यालय में होती है। इंटर्नशिप अवधि में शिक्षक नियमित रूप से अध्यापन कार्य, शैक्षणिक गतिविधियां, परीक्षा कार्य और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं।