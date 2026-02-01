4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

जैसलमेर का बदलता मौसम, सुबह-शाम ठिठुरन तो दोपहर में तल्ख़ धूप

सरहदी जैसलमेर जिले में एक बार फिर मौसम ने रंग बदले। सुबह ठिठुरन बनी रही, जिससे हल्के ऊनी कपड़े पहनना जरूरी हो गया। भोर में सूरज उगते ही तापमान धीरे-धीरे बढ़ा, लेकिन सुबह की ठंडी हवाओं ने लोगों को अलर्ट रखा। दोपहर के समय सूरज की किरणें तेज़ थीं, जिससे धूप में निकलना थोड़ा कठिन हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Feb 04, 2026

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 0; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 128;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;HdrStatus: auto;albedo: ;confidence: ;motionLevel: 0;weatherinfo: null;temperature: 22;

सरहदी जैसलमेर जिले में एक बार फिर मौसम ने रंग बदले। सुबह ठिठुरन बनी रही, जिससे हल्के ऊनी कपड़े पहनना जरूरी हो गया। भोर में सूरज उगते ही तापमान धीरे-धीरे बढ़ा, लेकिन सुबह की ठंडी हवाओं ने लोगों को अलर्ट रखा। दोपहर के समय सूरज की किरणें तेज़ थीं, जिससे धूप में निकलना थोड़ा कठिन हो गया।

हवा की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रही, जिससे हल्की ठंडी बयार चल रही थी। इस वजह से दिन के समय तापमान थोड़ी राहत महसूस कराई। ह्युमिडिटी 62 प्रतिशत रहने से वातावरण थोड़ा उमस भरा भी रहा, खासकर दोपहर में। रात में फिर से ठंडी बयार बढ़ गई, जिससे सुबह की तरह ही ठिठुरन महसूस हुई।

चिकित्सकों ने चेतावनी दी है कि दिन और रात के तापमान में भारी अंतर से बुजुर्ग और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। बुधवार को अधिकतम तापमान 27.7 और न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री दर्ज किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Feb 2026 08:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर का बदलता मौसम, सुबह-शाम ठिठुरन तो दोपहर में तल्ख़ धूप

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

परिवार के सदस्य सो रहे थे घर से नकदी चुरा ले गए चोर

जैसलमेर

ट्रेलर टक्कर से ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, घायल बुजुर्ग की उपचार दौरान मौत

जैसलमेर

मोहनगढ़ पहुंचे भारतीय वन सेवा के 65 प्रशिक्षु अधिकारी, 128 ईटीएफ के कार्यों का किया अध्ययन

जैसलमेर

जैसाण में पांव पसार रहा कैंसर..अब तक 962 मामले आ चुके सामने

जैसलमेर

मरु महोत्सव के बाद भी जैसलमेर पर्यटकों से गुलजार, बाजार, दुर्ग और सम में रौनक

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.