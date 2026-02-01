जैसलमेर का बदलता मौसम, सुबह-शाम ठिठुरन तो दोपहर में तल्ख़ धूप

हवा की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रही, जिससे हल्की ठंडी बयार चल रही थी। इस वजह से दिन के समय तापमान थोड़ी राहत महसूस कराई। ह्युमिडिटी 62 प्रतिशत रहने से वातावरण थोड़ा उमस भरा भी रहा, खासकर दोपहर में। रात में फिर से ठंडी बयार बढ़ गई, जिससे सुबह की तरह ही ठिठुरन महसूस हुई।