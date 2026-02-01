परिवार के सदस्य सो रहे थे घर से नकदी चुरा ले गए चोर

पीड़ित ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि बुधवार सुबह जब परिवार के सदस्य उठे तो परिवार को संदूक और रुपयों से भरा गुल्लक अपनी जगह पर नहीं मिला। जिसके बाद परिवारजनों ने घर के आसपास तलाश शुरू की, तो घर के पीछे की गली में संदूक खुला हुआ मिला और उससे थोड़ी दूर गुल्लक भी टूटा हुआ पड़ा था। चोरों ने संदूक में रखे 35 तोला चांदी के आभूषण, एक सोने का आभूषण और गुल्लक में जमा करीब 30 से 35 हजार रुपए चुरा लिए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।