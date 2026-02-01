ट्रेलर टक्कर से ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, घायल बुजुर्ग की उपचार दौरान मौत

घायल को 108 एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहगढ़ पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर बाड़मेर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मंडाई, थाना सांगड़ निवासी 65 वर्षीय गफूर खान पुत्र बखसेखान के रूप में हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को थाना परिसर में खड़ा कराया गया। ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसलमेर से फतेहगढ़ की ओर जा रही थी, जबकि ट्रेलर जैसलमेर से बाड़मेर दिशा में था।थानाधिकारी राजेश कुमार के अनुसार अमरेखान पुत्र सादकखान निवासी छोड़ की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। प्रकरण की जांच जारी है।