मोहनगढ़ पहुंचे भारतीय वन सेवा के 65 प्रशिक्षु अधिकारी, 128 ईटीएफ के कार्यों का किया अध्ययन

इसके साथ ही क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों एवं उनके पर्यावरणीय महत्व पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की सचिव अजीता लोंगजाम ने थार मरुस्थल में 128 ईटीएफ की ओर से किए जा रहे पर्यावरण संरक्षण कार्यों को सराहनीय बताया। कर्नल मोहनसिंह राठौड़ ने कहा कि भारतीय सेना का मूल मंत्र ‘नेशन फर्स्ट’ है और इसी भावना के तहत 128 ईटीएफ थार मरुस्थल को हरा-भरा बनाने के लिए निरंतर कठिन परिश्रम कर रही है, जिससे पर्यावरण को मजबूती मिल रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फ्रैजाइल डेजर्ट इको सिस्टम विषय पर आधारित है। भ्रमण के दौरान दल में ग्रुप लीडर दिव्यांशु पाल नागर, अतिरिक्त ग्रुप लीडर शिशिरा टीएस, राजस्थान कैडर के प्रशिक्षु आइएफएस सौरभ राय राठौड़ एवं योगेश राजोरिया शामिल रहे। इस अवसर पर 128 ईटीएफ के लेफ्टिनेंट कर्नल पवन टोकस, मेजर अनंत कुमार सिंह, मेजर योगेंक गुप्ता, वन विभाग के एसीएफ तेजेंद्र कुमार ग्रोवर, मोहनगढ़ क्षेत्रीय वन अधिकारी हनुमान राम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशिक्षु अधिकारियों के दल ने इंदिरा गांधी नहर के अंतिम छोर जीरो आरडी का भी भ्रमण किया।