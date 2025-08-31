चिकित्सा से जुड़ा सेवा कार्य ईश्वर की आराधना: देवस्थान मंत्री

पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत शनिवार को लोकदेवता बाबा रामदेव जी की पावन नगरी रामदेवरा पहुंचे। उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की। समिति कार्यालय में बाबा वंशज गादीपति भोमसिंह तंवर ने कुमावत को साफा, माला एवं दुपट्टा पहनाकर मंदिर समिति की ओर से स्वागत किया गया। इस मौके पर उपखण्ड अधिकारी एवं मेधिकारी रामदेवरा लाखाराम चौधरी, चुतराराम प्रजापत, पाली प्रधान पुखराज, समाजसेवी नारायणसिंह तवंर, हुकमाराम कुमावत के साथ अन्य उपस्थित रहे।देवस्थान मंत्री कुमावत ने भाद्रपद सप्तमी के अवसर पर रामदेवरा में चल रहे निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर नेत्र कुंभ का अवलोकन किया। उन्होंने सक्षम संस्था, जयपुर की ओर से आयोजित शिविर की सराहना करते हुए कहा कि पर-पीड़ा निवारण के लिए किए जाने वाले कार्य जन-जन तक पहुंचते हैं, तभी उनकी सार्थकता होती है।कुमावत ने कहा कि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। चिकित्सा से जुड़ा सेवा कार्य ही ईश्वर की आराधना है। उन्होंने कहा कि मेले और त्योहार अपनी अद्वितीय लोक कला, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से देश की विविधता का प्रदर्शन करते हैं।