नगरपालिका ने चिन्हित किए अतिक्रमण, स्वेच्छा से हटाने का संदेश

इसके बाद दुकान पर आने वाले ग्राहकों के वाहन खड़े हो जाने से सडक़ संकरी हो जाती है और यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। साथ ही आए दिन हादसे हो जाते है। गुरुवार को भी एक ट्रक की चपेट में आने से मौलाना की मौत हो गई थी। इस संबध में राजस्थान पत्रिका में पूर्व में 10 नवंबर को 'पोकरण में अव्यवस्थित पार्किंग से चरमराई यातायात व्यवस्था, रोज बढ़ रही परेशानी, दुकानों के अतिक्रमण और हाथ ठेलों से मुख्य मार्ग हो रहा संकड़ा.. शीर्षक व उपशीर्षक से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया। इसी प्रकार शुक्रवार को 'फिर हाथ ठेलों-वाहनों की भीड़ और जिम्मेदारों का मौन व्रत…शीर्षक से फिर समाचार प्रकाशित कर दुकानों के आगे अतिक्रमणों से हो रही परेशानी व हादसों को लेकर प्रशासन व नगरपालिका का ध्यान आकर्षित किया गया।