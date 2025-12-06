6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

नगरपालिका ने चिन्हित किए अतिक्रमण, स्वेच्छा से हटाने का संदेश

पोकरण कस्बे के मुख्य मार्गों पर दुकानों के किए गए अतिक्रमणों को हटाने को लेकर नगरपालिका की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 06, 2025

पोकरण कस्बे के मुख्य मार्गों पर दुकानों के किए गए अतिक्रमणों को हटाने को लेकर नगरपालिका की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को पालिका के कर्मचारियों ने मुख्य मार्गों पर दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमणों को चिन्हित करने के साथ दुकानदारों को स्वेच्छा से दो दिन में सामान हटाने के लिए पाबंद किया है। गौरतलब है कि कस्बे में फलसूंड तिराहे से जैसलमेर रोड मदरसे तक बड़ी संख्या में दुकानें, होटलें, रेस्टोरेंट, चाय-नाश्ते की दुकानें स्थित है। अधिकांश दुकानदारों की ओर से टिनशेड लगाकर व सामान रखकर अतिक्रमण किया गया है। 5 से 7 फीट टिनशेड व सामानों के अतिक्रमण के बाद हाथ ठेले खड़े हो जाते है।

इसके बाद दुकान पर आने वाले ग्राहकों के वाहन खड़े हो जाने से सडक़ संकरी हो जाती है और यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। साथ ही आए दिन हादसे हो जाते है। गुरुवार को भी एक ट्रक की चपेट में आने से मौलाना की मौत हो गई थी। इस संबध में राजस्थान पत्रिका में पूर्व में 10 नवंबर को 'पोकरण में अव्यवस्थित पार्किंग से चरमराई यातायात व्यवस्था, रोज बढ़ रही परेशानी, दुकानों के अतिक्रमण और हाथ ठेलों से मुख्य मार्ग हो रहा संकड़ा.. शीर्षक व उपशीर्षक से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया। इसी प्रकार शुक्रवार को 'फिर हाथ ठेलों-वाहनों की भीड़ और जिम्मेदारों का मौन व्रत…शीर्षक से फिर समाचार प्रकाशित कर दुकानों के आगे अतिक्रमणों से हो रही परेशानी व हादसों को लेकर प्रशासन व नगरपालिका का ध्यान आकर्षित किया गया।

हरकत में आई नगरपालिका, किए चिन्हित

कस्बे के मुख्य मार्गों पर दुकानों के आगे अतिक्रमणों को लेकर पत्रिका में समाचार प्रकाशित किए जाने के बाद नगरपालिका शुक्रवार को हरकत में आया। नगरपालिका की ओर से कस्बे के फलसूंड तिराहे से जैसलमेर रोड मदरसे तक दुकानों के आगे अतिक्रमणों व टिनशेड को चिन्हित किया गया। इसके साथ ही उन्हें दो दिन में हटाने के लिए पाबंद किया गया। दुकानदारों की ओर से स्वेच्छा से सामान व अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो नगरपालिका की ओर से सोमवार को इन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 07:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / नगरपालिका ने चिन्हित किए अतिक्रमण, स्वेच्छा से हटाने का संदेश

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

द बॉर्डर अल्ट्रा मैराथन में उत्साह के साथ भागे धावक

जैसलमेर

‘अतिक्रमण तो हटे, लेकिन व्यापारियों की सुविधा का ध्यान रखने की जरूरत ‘

जैसलमेर

नाचना मंडी में मूंगफली खरीद, अब तक 3920 क्विंटल क्रय

जैसलमेर

मेल मिलाप की पहल, गुटबाजी खत्म करने के लिए नेताओं को एक जाजम पर बिठाया

जैसलमेर

पोकरण: खरीद केन्द्र के लिए मिली जमीन, मूंग-मूंगफली की होगी खरीद

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.