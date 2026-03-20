Navratri 2026: राजस्थान के इस मंदिर में आरती के समय सलामी देती है पुलिस, सरकारी आभूषणों से होता है माता का श्रृंगार

यहीं नहीं सुबह शाम आरती के समय पुलिस सलामी देती है। संभवतया राजस्थान का यह पहला मन्दिर होगा, जहां सरकारी आभूषणों से माता का श्रृंगार होता होगा और पुलिस सलामी देती होगी। श्रद्धालुओं में नवरात्र के दिनों में दर्शन करने की बड़ी आस्था है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां नंगे पांव पैदल चलकर आते हैं। नवरात्र के दौरान यहां 9 दिन तक मेला लगता है। नवरात्र में अष्टमी व नवमी पर यहां श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ उमड़ती है। रातादेवी मंदिर समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए अष्टमी पर भंडारा एवं नवमी पर कन्या भोज होता है।