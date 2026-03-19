LPG Gas New Rule: सिलेंडर संकट के बीच सरकार डी-एक्टिवेट कर रही इन लोगों के कनेक्शन, हजारों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर

जिलेभर में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने व गाड़ियों में काम में लेने वालों के खिलाफ रसद विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई करने वालों में जिला रसद अधिकारी जितेंद्र कुमार,प्रवर्तन निरीक्षक राजपाल गोदारा द्वारा घरेलू गैस के अवैध उपयोग की रोकथाम के लिए लव कुश टी स्टॉल बायपास रोड बकानी पर दबिश दी गई । जहां मौके पर जगदीश नामक व्यक्ति मिला दुकान के पीछे बने गोदाम से तलाशी लेने पर 8 घरेलू गैस के सिलेंडर मिले, जिसमें से 3 भरे हुए और 5 खाली और एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो रिफिलिंग के काम में ली जाती है। एक इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा जब्त किया गया है। उक्त जब्त सामग्री को पास की एजेंसी बकानी इंडेन गैस की सुपुर्दगी में दिए गए। वहीं जिले में 5 कार्रवाई में 63 सिलेंडर जब्त कर लिए।