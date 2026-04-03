Jhalawar: बीमार बेटे को बस की सीट पर छोड़कर चले गए परिजन, टिकट काटने पहुंचे कंडक्टर को मिला, ICU में भर्ती

Rajasthan News: झालावाड़ जिले के झालरापाटन नगर के प्राइवेट बस स्टैंड पर गुरुवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक निजी बस में करीब 5 साल का बीमार बच्चा लावारिस हालत में मिला। जानकारी के अनुसार परिजन उसे बस की सीट पर छोड़कर चले गए थे। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर बस स्टाफ को इसकी जानकारी हुई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी और बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।