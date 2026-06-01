Jhalawar: 2 माह के बेटे की मौत के बाद नाना पर हत्या का आरोप, दामाद बोला- वापस भेजने के लिए मांग रहे थे 2 बीघा जमीन

2 Month Children Died Under Suspicious Circumstances: झालावाड़ जिले के मनोहरथाना क्षेत्र के किशनपुरिया गांव में दो महीने के एक शिशु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिवार में तनाव फैल गया और परिजनों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मृत शिशु के पिता ने अपने ससुर पर बच्चे की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर पूरे मामले की जांच प्रारंभ कर दी है।