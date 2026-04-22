22 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

सीमित संसाधनों में किए ब्रेकियलप्लेक्सस के ऑपरेशन, स्थाई अपंगता से बचाया

मेडिकल कॉलेज प्रदेश का पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज बन गया है, जिसने एक साल में डेढ़ दर्जन ब्रेकियलप्लेक्सस सर्जरी कर मरीजों को स्थाई अपंग होने से बचाया।

3 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Hari Singh Gujar

Apr 22, 2026

झालावाड़झालावाड़ मेडिकल कॉलेज प्रदेश का पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज बन गया है, जिसने एक साल में डेढ़ दर्जन ब्रेकियलप्लेक्सस सर्जरी कर मरीजों को स्थाई अपंग होने से बचाया। यह काम कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग द्वारा किया गया। यहां न्यूरो सर्जर विभागाध्यक्ष डाॅ. रामसेवक योगी द्वारा न्यूरो सर्जरी विभाग में एक साल पहले राजस्थान में पहली बार ब्रेकियलप्लेक्सस सर्जरी करना शुरू किया था। जैसे ही ऐसे मरीजों को इस सुविधा का पता चला तो राजस्थान सहित मध्यप्रदेश के भी मरीज झालावाड़ मेडिकल कॉलेज आना शुरू हुए। एक साल में 14 लोगों की ब्रेकियलप्लेक्स सर्जरी कर उनको स्थाईरूप से अपंग होने से बचा लिया। ये सुविधा प्रदेश के अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नहीं होने से भरतपुर, झुंझुनू, बारां सहित एमपी के इंदौर व अन्य जिलों से भी मरीज यहां इलाज करवाने आ रहे हैं। ब्रेकियलप्लेक्सस में मरीज का एक हाथ बिल्कुल काम करना बंद कर देता है और मरीज को असहनीय दर्द होता है।

जयपुर से झालावाड़ रैफर-

हाल में एक सड़क हादसे में घायल मरीज विष्णु कुमार (32वर्ष) निवासी भरतपुर का इलाज किया गया। ​विष्णु को सड़क हादसे में ब्रेकियलप्लेक्सस की चोट लगी और पिछले 9 महीने उसके परिजन भरतपुर के साथ-साथ जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में दिखाया तो वहां से उन्हें डॉ.रामसेवक योगी के पास झालावाड़ मेडिकल कॉलेज रैफर किया गया। विष्णु कुमार के परिजनों के अनुसार पहले उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि जो ऑपरेशन एसएमएस में नहीं हो सकता था, वो झालावाड़ जैसी छोटी जगह हो सकता है। लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था दिल्ली जाकर इलाज करवाने के पैसे नहीं थे क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन में 5 से 10 लाख का खर्चा होता है और तीन से चार बार ऑपरेशन करवाना पड़ता है तब कहीं जाकर हाथ काम करने लगता है। 22 मार्च को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज ब्रेकियलप्लेक्सस का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया तो परिजनों ने राहत की सांस ली।

डेढ दर्जन ऑपरेशन किए-

डॉ. रामसेवक योगी ने बताया कि अभी तक एक साल में 15-20 ब्रेकियलप्लेक्सस के साथ-साथ नर्व ट्रांसफर के ऑपरेशन हो चुके हैं जिसमें राजस्थान के साथ-साथ मध्य प्रदेश के भी कई जिलों से मरीज झालावाड़ मेडिकल कॉलेज मैं आकर निशुल्क इलाज करवा चुके हैं। मेडिकल कॉलेज में गुरजीत सिंह निवासी अशोक नगर मध्य प्रदेश, रामदुलारी निवासी कोटा, सोनू निवासी बूंदी, बांरा निवासी भारत, उमाशंकर निवासी ग्वालियर मध्य प्रदेश, विष्णु निवासी भरतपुर,

रघुवीर निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, कविंदर निवासी झुंझुनू राजस्थान, सलीम वाशिम महाराष्ट्र, जगदीश निवासी अकलेरा,

महेश निवासी पिड़ावा, विष्णु निवासी भरतपुर ने यहां आकर ऑपरेशन करवाए।

मरीजों की जुबानी

केस-एक

झालावाड़ जिले के खानपुरिया निवासी मरीज मानसिंह ने बताया कि मैं 19 सितंबर 2024 को सड़क हादसे में घायल हो गया था, उसके बाद मैं 15 दिन कोटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहा। उसके बाद एक माह एसएमएस जयपुर में भर्ती रहा। आखरी में 3 महीने बाद झालावाड़ मेडिकल कॉलेज 31 जनवरी को ऑपरेशन हुआ तो राहत मिली।

केस दो-

बारां निवासी आसाराम ने बताया कि मेरा 21 जुलाई 2025 को एक्सीडेंट हो गया था, मैंने कोटा व अन्य जगह दिखाया। मेरे एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद मैंने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में दिखाया तोयहां ऑपरेशन के बाद अब मेरा हाथ अच्छे से काम कर रहा है।

क्या होता है ब्रेकियल प्लेक्सस-

ये गदर्न में नसों का एक नेटवर्क है, जो रीढ़ की हड्डी से कंधे, हाथ तक संकेतों को ले जाने वाली नसें होती है। गदर्न तथा कंधे पर आघात लगने से ब्रेकियलप्लेक्सस की चोट हो सकती है, जिससे हाथ में कमजोरी या लकवाग्रस्त हो सकता है। जिसमें मरीज का एक हाथ काम नहीं करता है। अगर छह माह में इसका इलाज नहीं करवाया जाता है तो हमेशा के लिए मरीज का एक हाथ काम करना बंद कर देता है।

कई सफल ऑपरेशन-

झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग में ब्रेकियलप्लेक्सस के कई सफल ऑपरेशन हो रहे हैं। इससे मरीजों को राहत मिल रही।

डॉ. संजय पोरवाल, डीन मेडिकल कॉलेज, झालावाड़।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Apr 2026 10:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / सीमित संसाधनों में किए ब्रेकियलप्लेक्सस के ऑपरेशन, स्थाई अपंगता से बचाया

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब बर्न के मरीजों को गोल्डन ऑवर में मिल सकेगा इलाज

झालावाड़

Suicide: ‘फॉर्म भरने कॉलेज जा रही हूं..’, नर्सिंग छात्रा समेत झालावाड़ में 2 युवतियों ने किया सुसाइड, लाइलाज बीमारी से डिप्रेशन में थी वर्षा

Suicide Case
झालावाड़

Free Treatment: राजस्थान का निःशुल्क इलाज वाला 113 साल पुराना औषधालय, MP-दिल्ली-गुजरात-असम से भी आते हैं मरीज

Old Dispensary
झालावाड़

झालावाड़ जिले में भीषण सड़क हादसा: पानी टैंकर के नीचे आने से 17 साल के किशोर की मौत, परिवार में मचा कोहराम

Jhalawar accident
झालावाड़

‘सात फेरों’ का वचन भी नहीं निभा रही सरकार, 2 साल से दुल्हन 21 हजार तो, संस्था को 4 हजार का इंतजार

झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.