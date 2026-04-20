Free Treatment: राजस्थान का निःशुल्क इलाज वाला 113 साल पुराना औषधालय, MP-दिल्ली-गुजरात-असम से भी आते हैं मरीज

औषधालय की स्थापना से लेकर आज तक हर वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष एकम से तीन दिन तक यहां औषधि युक्त नीम की चटनी का निशुल्क वितरण किया जाता है। जिसे लेने के लिए दूर-दूर तक से लोग प्रतिदिन आते हैं। यह चटनी मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। जिससे इसका सेवन करने वाला व्यक्ति पूरे वर्ष निरोगी रहता है। औषधालय प्रभारी बताते हैं कि आयुर्वेदिक उपचार का मनुष्य के शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। यह लंबे समय तक चलता है, लेकिन बीमारी को जड़ मूल से समाप्त कर देता है। इसीलिए कई रोगी एलोपैथी से थक हार कर औषधालय में उपचार कराने के लिए आते हैं। पहले तो यहां पर गिने-चुने रोगी ही आते थे। अब तो यहां पर रोगियों की संख्या पहले से बढ़ गई है। जिसमें भी बुजुर्गों के साथ युवा पीढ़ी के बच्चे भी यहां से उपचार ले रहे हैं।