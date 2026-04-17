राजस्थान में 1.65 करोड़ की लागत से बने स्टैंड से रोडवेज बस का संचालन शुरू, पूर्व CM वसुंधरा राजे ने किया था उद्घाटन

इसका वर्चुअल उद्घाटन एक सप्ताह पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा सांसद जन संवाद यात्रा के दौरान कामखेड़ा सभा में अनावरण पट्टिका के साथ सांसद दुष्यंत सिंह, विधायक गोविन्द रानीपुरिया , पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, संजय जैन, दिनेश मंगल, पूर्व प्रधान लाली बाई, जिला उप प्रमुख बेनाथ , घनश्याम भंडारी , पृथ्वी सिह, मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा सहित जिला, स्थानीय नेता व जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में किया था।