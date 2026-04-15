Rajasthan: ‘होने वाले हैं बाल विवाह…’, बाजारों में नाबालिग दूल्हा-दुल्हन कर रहे खरीदारी, जानें क्या बोले तहसीलदार

बूंदी जिले में 16 वर्षीय एक किशोरी ने ‘मुझे अभी पढ़ना है’ के दृढ़ संकल्प के साथ अपने बाल विवाह को रुकवाकर मिसाल पेश की। कक्षा 12वीं में पढ़ रही इस छात्रा का विवाह 1 मई को खानखेड़ा सम्मेलन में तय किया गया था, लेकिन उसने इसका विरोध किया और प्रशासन से मदद मांगी। किशोरी ने स्पष्ट कहा कि वह अभी शादी नहीं करना चाहती और अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। उसने बाल कल्याण समिति से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलने पर चाइल्ड लाइन टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। किशोरी की इच्छा के अनुसार उसे शेल्टर होम में सुरक्षित रखा गया है, जहां उसकी पढ़ाई भी जारी रखी जाएगी।