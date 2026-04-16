आजादी के 79 साल बाद भी पानी के लिए जूझता राजस्थान का ये गांव, जल के लिए इतना जतन…एक कुंई से पूरा गांव बुझा रहा प्यास

ग्रामीण उदयराम कारपेंटर के अनुसार गांव में जल जीवन मिशन के तहत करीब एक वर्ष पहले गांव में पाइपलाइन बिछाई गई और प्रत्येक घर से 1500 रुपए कनेक्शन शुल्क भी लिया गया। लेकिन आज तक एक बूंद पानी की सप्लाई नहीं हो सकी। गांव में पेयजल की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, अधिकांश हैंडपंप खराब या अनुपयोगी हो चुके हैं। ऐसे में करीब 6 साल पहले ग्रामीणों ने सार्वजनिक कुंई से पानी लेना शुरू किया। उन्होंने निजी पाइपलाइन डालकर अपने घरों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर ली। कई परिवारों ने 500 से 800 फीट तक लंबी पाइपलाइन बिछाने पर हजारों रुपए खर्च किए है।