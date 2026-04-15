Jhalawar ACB : विवाह प्रमाण पत्र के नाम पर रिश्वत मांगी, वीडीओ 10 हजार 400 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

एसीबी ने 10 अप्रेल को शिकायत का गोपनीय सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान रजनी मीणा ने 28 में से 26 जोड़ों के प्रमाण पत्र के लिए प्रति जोड़ा 400 रुपए लेने के राजी हो गई। इस प्रकार कुल 10 हजार 400 रुपए रिश्वत देना तय हुआ। इसके बाद रजनी ने परिवादी को बुधवार को अपने कार्यालय में राशि और दस्तावेज लेकर आने के लिए कहा। इस पर एसीबी ने बुधवार को ट्रेप की कार्रवाई करते हुए रजनी को 10 हजार 400 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया।