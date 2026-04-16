Jhalawar: कई राज्यों में करोड़ों की ठगी का खुलासा, बैंक खाते खरीदने-बेचने वाले 3 शातिर गिरफ्तार, 70+ वारदातों का मास्टरमाइंड है राजेश

Cyber Crime: बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे 'ऑपरेशन म्यूल हंटर’ के तहत भवानीमंडी पुलिस ने बैंक खाते खरीदने-बेचने वाले तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी म्यूल खातों के जरिए करोड़ों रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। इन खातों के माध्यम से साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करते थे। इस मामले में पहले भी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।