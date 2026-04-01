झालावाड़ जिले में भीषण सड़क हादसा: पानी टैंकर के नीचे आने से 17 साल के किशोर की मौत, परिवार में मचा कोहराम

झालावाड़। सुनेल कस्बे के समीप सामरिया मार्ग पर रविवार को एक दर्दनाक हादसे में 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पानी के टैंकर की ट्रैक्टर-ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गई, जिससे ट्रॉली में बैठा किशोर ट्रैक्टर के नीचे दब गया और गंभीर रुप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल घायल किशोर को सुनेल चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए झालावाड़ जिला चिकित्सालय रेफर किया। वहां उपचार के दौरान किशोर ने दम तोड़ दिया।